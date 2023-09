S prvim januarjem ne bo več Republike Gorski Karabah

Vodja Republike Gorski Karabah je danes ukazal razpustitev vseh državnih institucij do konca leta in sporočil, da bo separatistična republika prenehala obstajati s 1. januarjem 2024. Tamkajšnji Armenci medtem še naprej bežijo v Armenijo – po podatkih Erevana jih je prebegnila že več kot polovica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Do 1. januarja 2024 razpustite vse državne ustanove in organizacije, ki so jim podrejene, in Republika Gorski Karabah (Arcah) bo prenehala obstajati,« po poročanju AFP piše v odloku. Tega je vodja separatistov Samvel Šahramanjan izdal ob eksodusu Armencev iz Gorskega Karabaha po vojaški operaciji, s katero je Azerbajdžan prejšnji teden prevzel nadzor nad to regijo.

V odloku je navedeno, da se morajo prebivalci seznaniti s pogoji integracije, ki jih ponuja Azerbajdžan, ter sprejeti neodvisno in individualno odločitev o tem, ali bodo ostali na območju. Šahramanjan je dejal, da bo sporazum, sklenjen z Azerbajdžanom, zagotovil prost, prostovoljen in neoviran prehod za vse, ki želijo oditi.

Pojasnil je še, da so se za razpustitev Republike Gorski Karabah odločili zato, da bi tamkajšnjem prebivalcem zagotovili varnost.

V rokah samooklicane Republike Gorski Karabah, znane tudi pod armenskim imenom Republika Arcah, je trenutno večji del Gorskega Karabaha, 3200 kvadratnih kilometrov velikega ozemlja znotraj Azerbajdžana, kjer živijo pretežno Armenci.

Pred azerbajdžansko vojaško operacijo je v tej regiji živelo okoli 130.000 ljudi, med njimi 120.000 Armencev. A po njej je začela Armenija opozarjati na možnost etničnega čiščenja v regiji. Tamkajšnji Armenci so se zato minuli konec tedna začeli množično izseljevati v Armenijo.

Kot je v današnji izjavi za javnost izpostavila tiskovna predstavnica armenske vlade Nazeli Bagdasarjan, je do davi v Armenijo iz Gorskega Karabaha prišlo več kot 65.000 ljudi, kar je več kot polovica.

Številni so nastanjeni v zasilnih namestitvah, nekateri pa so si nastanitev našli sami. Armenske oblasti so sicer obljubile, da bodo poskrbele za vse. Pri Združenih narodih in Evropski uniji so izrazili zaskrbljenost zaradi razmer in pozvali k zaščiti pravic Armencev iz Gorskega Karabaha.

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je v ponedeljek obljubil, da bo Azerbajdžan spoštoval pravice Armencev v Gorskem Karabahu. Po njegovih besedah so iz Bakuja v regijo že poslali tudi humanitarno pomoč – gorivo, hrano in zdravila. Ob tem je tudi izrazil pričakovanje, da bo integracija Armencev iz Karabaha v azerbajdžansko družbo uspešna.