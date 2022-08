S stotinami milijard proti inflaciji in za okolje

V nadaljevanju preberite:

»Zdaj lahko pogledam svojim otrokom v oči in jim rečem, da smo res nekaj naredili za podnebje,« se je po sprejetju več kot 700 milijard dolarjev vredne zakonodaje za boj proti inflaciji in podnebnim spremembam ter za dostopno zdravstvo v ameriškem senatu veselil havajski demokrat Brian Schatz. »Gre za planetarno izredno stanje!« Med celonočnim zasedanjem konec tedna niso prepričali nobenega­ republikanca – ti so napovedali še več inflacije in gospodarskih težav.