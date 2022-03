Saharska pošiljka prekrila Španijo

Madrid se je danes prebudil v gosto kopreno puščavskega peska, ki je nebo odela v oranžno ter ulice, terase, vrtove in avtomobile prekrila s plastjo finega prahu. Podobno – ponekod na jugu še intenzivneje – je bilo tudi v drugih delih Iberskega polotoka in na Balearskih otokih. Calima, kakor oblaku saharskih delcev pravijo v Španiji, sicer ni nič nenavadnega, in vendar naj bi bila tokratna izjemna.

»Imeli smo calime, a česa podobnega se ne spomnim. Raje ne povem, kakšno je moje stanovanje, potem ko sem imela čez noč odprto okno,« je za Delo med dopoldanskim sprehodom s prijateljicama dejala upokojenka Maria Teresa. »Da bi se zbudila in da bi bilo vse okoli hiše rdeče? Ne, nikoli,« jo je dopolnila Cristina.

Težek zrak, kljub opozorilom oblasti, trojice Madridčank ni odvrnil od vsakodnevnega združenja. Z zaščitnimi maskami FFP2, ki so jih tokrat bolj kot zaradi epidemije nosile zaradi onesnaženosti, so opravile svoj tradicionalni krog po parku Dehesa de la Villa na severozahodu mesta, od koder zaradi peščenega zastora danes ni bilo mogoče videti zasneženih vršacev, prav tako je bil okrnjen razgled na središče Madrida. Slaba vidljivost in nekoliko dražeče ozračje sta vzbujala občutek, da nedaleč stran divjajo obsežni požari.

Mesto se je prebudilo v oranžno kopreno. FOTO: Gašper Završnik

Čeprav so meteorologi napovedovali, da bo prah z južne soseščine zajel polotok, je razsežnost pojava marsikoga presenetila. »Še včeraj je deževalo, zato nisem pričakoval, da nas bo zjutraj pričakalo kaj takšnega,« je za Delo dejal Jesus. Podobno se je zjutraj, ko je v stanovanju opazila umazana okna, odzvala tudi Julita. »V Madridu živim že dolgo in lahko rečem, da tolikšna gostota in količina prahu nista običajni,« je bila jasna.

Do pogovora zaradi vseprisotnega prahu in slabše kakovosti zraka zaradi delcev PM10 ni zaznala nobenih respiratornih ali drugih težav, a se bo kljub temu, dokler se razmere ne izboljšajo, večinoma zadrževala v notranjih prostorih, še prej pa bo s svojih dragocenih rož sprala plast saharske pošiljke. Drugih preventivnih ukrepov, razen uporabe zaščitnih maske, ni načrtovala.

Prah je bil danes v Madridu povsod. FOTO: Susana Vera/Reuters

Pomanjkanje podatkov

Vdori saharskega prahu so v posameznih delih Španije, kakor je za El País pojasnil Xavier Querol iz Visokega sveta za znanstvene raziskave, precej običajni predvsem spomladi in poleti. Najpogostejši so v Valencii, Andaluziji in predvsem na Kanarskih otokih, kjer je prisotnost puščavskih delcev zaznati slabo tretjino dni v letu. Toda kljub pogostosti pojava, je tokratna calima, ki sovpada z neurjem Celia, po besedah tiskovnega predstavnika Državne meteorološke agencije (Aemet) Rubéna del Campa izjemna. Od drugih jo po meteorologovih besedah ločijo visoka koncentracija prahu, geografska razsežnost in trajanje. Ali je najintenzivnejša do zdaj, zaradi pomanjkanja podatkov ni mogoče trditi.