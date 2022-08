Napadalec je Salmana Rushdieja na odru večkrat zabodel, tudi v vrat

Sloviti pisatelj Salman Rushdie je bil danes napaden v mestu Chautauqua na zahodu zvezne države New York. Pisatelj je nastopal na dogodku, kjer naj bi razpravljal o pomenu azila za preganjane pisatelje, ko je na oder pritekel moški z zakritim obrazom in ga pričel zabadati z nožem, poroča Guardian. V približno 20 sekundah, naj bi napadalec pisatelja udaril ali zabodel deset do 15-krat, poroča Associated Press.

Salmana Rushdia so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. FOTO: AFP photo/Horatio Gates

Po izjavah očividcev, naj bi prisotni na dogodku nemudoma posredovali in skušali pomagati pisatelju. Policija je potrdila, da ga je napadelec z nožem zabodel v vrat. Rushdieja je v bolnišnico odpeljal helikopter. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je potrdila, da je pisatelj živ in da zanj skrbijo v bolnišnici. Pohvalila je policista, ki je bil prisoten na dogodku, saj naj bi rešil pisateljevo življenje. Napadalca je takoj po napadu prijela policija.

V napadu je bil lažje ranjen tudi Henry Reese, ki naj bi s pisateljem vodil pogovor. Reese je soustanovitelj neprofitnega združenja, ki nudi zavetje pisateljem, ki so zaradi svojih del preganjani v domovini.

Pisatelju Salmanu Rushdiju že leta strežejo po življenju. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

V Indiji rojeni 75-letni pisatelj, je leta 1981 zaslovel z romanom Otroci polnoči, ki ga je zgolj v Združenem kraljestvu kupilo več kot milijon ljudi in za katerega je prejel prestižno Bookerjevo nagrado. Po romanu Satanski stihi, ki ga je izdal leta 1988, pa je moral za devet let ponikniti iz javnega življenja in se, pod policijskim varstvom, skrivati pred islamskimi skrajneži, ki so mu zaradi domnevne očrnitve islama stregli po življenju. Avgusta 1989 je v neuspelem poskusu atentata z razstrelivom skritim v knjigi, umrl napadalec nanj. Zadnjih 20 let Rushdie, sit skrivanja, živi v New Yorku, brez policijske zaščite.

Islamski skrajneži ga želijo ubiti zaradi romana. FOTO: Norbert Schiller/AFP. FOTO: Norbert Schiller/AFP

Iranski verski voditelj Ajatola Homeini je nad pisateljem zaradi blasfemičnosti romana razglasil celo fatvo; smrtno obsodbo, zaradi bogokletstva oziroma sramotenja islama, preroka Mohameda in Korana. Morilcu Rushdieja pa je v Iranu že desetletja obljubljena nagrada 3,3 milijone dolarjev. V nasilju, ki ga je povzročil izid romana so umrli številni ljudje, ubitih pa je bilo tudi več prevajalcev tega dela, poroča BBC.

