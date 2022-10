Samo Putin je hotel vojno, to mora biti jasno

V nadaljevanju preberite:

Francoz Guillaume Klossa je zaprisežen Evropejec in zdi se neutruden evrooptimist. Evropsko unijo misli že dolga leta, in medtem ko se ob vsaki večji krizi politika in mediji zaženejo v malone katastrofičen diskurz, češ kako je na stari celini vse narobe, ustanovitelj mislišča EuropaNova in avtor več knjig – v slovenščini je mogoče brati Sedem razodetij: dnevnik Evropejca v času covida – ohranja razsodnost nekako v slogu, saj nam gre pri evropskem projektu vedno bolje. Pred dvema tednoma je doma v Parizu za Delo razgrnil, zakaj se ne boji Gior­gie Meloni, je pa nujno premagati Vladimirja Putina.

Ste se v prizadevanjih za evropski projekt, neustavljivo spreminjajoč se v nedokončanosti, že kaj utrudili?

Ni časa za utrujenost, saj se svet spreminja docela in spektakularno hitro. Že tri desetletja spremljamo tektonske premike, geopolitično smo na podobnem prelomu kot ob prehodu iz srednjega veka v renesanso. Svetovne sile na novo lovijo ravnovesje, spet se pokonci postavlja Kitajska, tudi Indija se uveljavlja kot velesila, medtem ko je Rusija v zatonu in tudi ZDA so v relativnem upadu, o Evropski uniji pa ni jasno, ali se bo dvignila kot ključna sila 21. stoletja ali se bo razčlenila. Veliki premiki se zaradi digitalne revolucije in vsega, kar prinaša, dogajajo prav tako v znanosti in novih tehnologijah. Hkrati se vse bolj porajajo etična vprašanja o mestu človeka in njegovi odgovornosti do planeta; kako ga ohraniti za prihodnje generacije.