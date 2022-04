Sánchez: Hočemo, da Putin odgovarja za zločine

V nadaljevanju preberite:

Obiski tujih državnikov v Kijevu so nekakšen odgovor na virtualne nagovore ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zahodnim parlamentom, v katerih poziva zaveznice k odločnejšemu ukrepanju proti Rusiji. Po več evropskih voditeljih, med prvimi je bil premier Janez Janša, sta danes z obiskom izrazila podporo okupirani državi tudi predsednika danske in španske vlade, socialista Mette Frederiksen in Pedro Sánchez. Oba sta gostitelju obljubila dodatno humanitarno in vojaško pomoč.