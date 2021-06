Sánchezov prvi korak k spravi

V nadaljevanju preberite:

Prepoved opravljanja javnih funkcij

Španska vlada pod vodstvomje odobrila pomilostitev devetih katalonskih independentistov, ki jih je sodišče obsodilo na dolge zaporne kazni zaradi njihove vloge pri spodletelem poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije oktobra 2017. Odločitev vlade je kontroverzna in bo povsem sodeč razjezila veliko ljudi; javnomnenjske ankete kažejo, da ji nasprotuje kar 53 odstotkov vprašanih Špancev.Toda premier in njegovi ministri so očitno prepričani, da lahko španska družba le na ta način preseže razdore zadnjih let. Pomilostitev deveterice zapornikov, med katerimi je tudi nekdanji katalonski podpredsednik, je mišljena kot prvi korak na poti k ustvarjanju pogojev sobivanja med zagovorniki katalonske neodvisnosti in njihovimi nasprotniki.Sánchez je v televizijskem nagovoru, potem, ko je njegov kabinet potrdil pomilostitev, poudaril, da je to najboljša možna odločitev tako za Španijo kot za Katalonijo in dodal, da si bo njegova vlada pri reševanju tega vprašanja prizadevala za razumevanje oziroma se poskušala izogibati konfrontaciji. Vodja socialistov je prepričan, da država s tem nima kaj izgubiti. Z njegovo oceno se ne strinja konservativna opozicija, ki v odločitvi ne vidi nič drugega kot poskus ugajanja katalonskim poslancem v španskem parlamentu, od podpore katerih je odvisna Sánchezova manjšinska vlada.Nekateri predstavniki katalonskega gibanja za neodvisnost so pomilostitev po poročanju El Paisa na drugi strani interpretirali kot posledico mednarodnega pritiska. Odločitev vlade, ki se je na današnji dan pripravljala dolgo časa, je med drugim sovpadla z resolucijo, s katero je parlamentarna skupščina sveta Evrope v ponedeljek pozvala Španijo, naj razmisli o pomilostitvi oziroma izpustitvi zaprtih katalonskih politikov.Pogoji pomilostitve vsekakor niso zadovoljili tistih, ki so vlado pozivali, naj zapornikom podeli polno amnestijo za njihova dejanja – in s tem prizna neupravičenost njihove obsodbe. Independentisti, ki so bili leta 2019 obsojeni na kazni, dolge med 9 in 13 let, po izpustitvi iz zapora ne bodo smeli opravljati javnih funkcij, skrajšanje njihovih kazni pa bo obveljalo zgolj v primeru, če ne bodo zagrešili novega kaznivega dejanja. Pomilostitev tudi ne bo obveljala za evropskega poslanca in nekdanjega predsednika katalonske vlade, ki mu ob morebitni vrnitvi v Španijo še vedno grozi sodni pregon.Sánchez je v svojem nagovoru poudaril, da pomilostitev od deveterice katalonskih politikov ne zahteva, da spremenijo poglede in prepričanja. Navsezadnje po njegovih besedah v zaporu niso pristali zaradi svojih idej, temveč izvedbe nezakonitega referenduma o neodvisnosti, na podlagi katerega je bila razglašena katalonska neodvisnost.