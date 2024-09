Šanghaj se je znašel pod udarom Bebince

V nadaljevanju preberite:

To na videz prijazno ime se nanaša na tajfun, ki je dosegal hitrost več kot 151 kilometrov na uro, podiral panelne plošče z reklamami, ruval drevje in drogove, dvigal v zrak vse, na kar je naletel na svoji poti, in več kot 414.000 ljudi prisilil, da so si poiskali zatočišče v športnih dvoranah, podzemeljskih zakloniščih in razstavnih centrih. Ljudje so bežali pred vetrom, prestrašeni zaradi njegove silovitosti, a so bili tudi takšni, ki so z mobilnimi telefoni v rokah oprezali iz svojih hiš. »Snemam zgodovino,« je dejal eden od njih in spomnil na to, da Šanghaj tako močnega vetra ni doživel vse od tajfuna Glorie, ki ga je prizadel leta 1949.