V več državah srednje Evrope izredne razmere zaradi vremena

Srednjo Evropo še vedno pestijo močno deževje in poplave, ki so v teh dneh prizadele več držav. V Spodnji Avstriji in v Bratislavi so razglasili izredne razmere, na Poljskem je umrla ena oseba, evakuirali so več tisoč ljudi. Najmanj štirje so pogrešani na Češkem, tudi oblasti v Budimpešti so izdale opozorilo pred poplavami.

Včeraj na Poljskem, v mestu Glucholazy. FOTO: Reuters

Zvečer in ponoči bo veter postopno oslabel V noči na nedeljo je močan veter podiral drevesa. Največ težav je povzročil na območju Brežic, Celja, Kranja, Kopra, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice in Slovenj Gradca, kjer so regijski centri zabeležili 24 dogodkov, so navedli v Upravi RS za zaščito in reševanje. Močan veter je podiral drevesa na cestišče in na dveh večstanovanjskih objektih odkril streho. Posredovalo je 21 gasilskih enot, od tega ena poklicna, ter druge službe, ki so podrta drevesa odstranjevali in občanom nudili pomoč pri zaščiti poškodovanih ostrešij, so navedli. O vetrolomu so poročali na območjih občin Dobrna, Gornji Grad, Laško, Luče, Mozirje, Solčava in Velenje ter na območju Podgorja. Zgodil se je tudi na regionalni cesti v Podklancu ter na regionalni cesti v Tolstem vrhu. Ob tem so opozorili, da bo po podatkih agencije za okolje do večera pod Karavankami, Kamniško-savinjskimi Alpami in na severovzhodu države pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Za severozahod in severovzhod države danes velja oranžno opozorilo. Zvečer in ponoči bo veter postopno oslabel.

Avstrijska zvezna dežela Spodnja Avstrija, ki obkroža prestolnico Dunaj, je zaradi naraščajočih gladin več rek in drugih posledic obilnih padavin razglašena za območje naravne katastrofe, kar oblastem omogoča hitrejšo uvedbo dodatnih ukrepov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Namestnik guvernerja Spodnje Avstrije Stephan Pernkopf je v izjavi za avstrijsko tiskovno agencijo APA posvaril pred obsežnimi poplavami in dejal, da bi lahko na nekaterih mestih prišlo do zemeljskih plazov. Poplavljene so tudi številne ceste.

V več krajih severno od Dunaja so ponoči posredovali gasilci, prebivalce, ki živijo v bližini rek, so pozvali k evakuaciji. Razmere so še posebej nevarne na območjih rek Kamp in Krems, ki se izlivata v Donavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posledice poplav v Romuniji. FOTO: Reuters

Evakuacije potekajo tudi na Poljskem, kjer so poplave terjale tudi eno smrtno žrtev zaradi utopitve. Evakuirali so nekaj tisoč prebivalcev več mest in vasi blizu poljsko-češke meje, oblasti svarijo pred nevarnostjo hudih poplav. Na jugozahodu Češke je popustil jez, vendar so okoliške prebivalce pravočasno opozorili.

Tudi v Budimpešti se pripravljajo na naraščanje Donave, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Tamkajšnje oblasti so od ponedeljka dalje na vseh protipoplavno zaščitenih odsekih Donave v madžarski prestolnici razglasil tretjo stopnjo poplavne ogroženosti. Poplave pričakujejo zlasti v torek.

Gasilci na delu v petek v češki prestolnici. FOTO:Tomas Fiala/AFP

Padavine in poplave, ki jih je prineslo neurje Boris, tako še naprej pestijo Srednjo Evropo. Izredne razmere so razglasili tudi v Bratislavi, na Češkem so mobilizirali skoraj 100.000 gasilcev. Vreme je prizadelo tudi Romunijo, kjer so v soboto umrli najmanj štirje ljudje. Na jugozahodu Poljske je od petka zjutraj je padlo več dežja kot med t. i. tisočletnimi poplavami leta 1997. Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko razmere še poslabšale, saj se bo močno deževje nadaljevalo.