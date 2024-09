Zaradi poplav več žrtev, mnogo ljudi evakuiranih

Močno deževje je konec tedna v osrednji in vzhodni Evropi ter predelih Balkana povzročalo hude poplave, v katerih je več ljudi izgubilo življenje, nekatere pa še pogrešajo. Najhuje je bilo v Romuniji in na jugozahodu Poljske, kjer je popustil eden od jezov, evakuirali so več deset tisoč ljudi. V Romuniji so poplave zahtevale šest življenj, v okolici avstrijskega glavnega mesta je gladina rek zaradi večdnevnega močnega deževja narasla za okoli dva metra; poplavilo je ulice in kleti hiš. Poplavljalo je tudi na jugu Nemčije in na Češkem.

Poplavljene ulice kraja Głuchołazy na jugu Poljske Foto Sergei Gapon/AFP

Ohladitve, ki so v minulem tednu zajele Evropo, so s seboj prinesle tudi velike količine padavin. Na jugu Nemčije, v Avstriji, na Češkem, Poljskem in v Romuniji so se gladine številnih rek dvignile tako močno, da so morali zaradi poplav evakuirati prebivalstvo. V Romuniji je v deroči vodi do včeraj umrlo šest ljudi, v Avstriji je med intervencijo življenje izgubil gasilec. V številnih predelih Romunije so morali prebivalce reševati iz poplavljenih hiš, predsednik Klaus Iohannis pa je poplave označil za dramatično posledico podnebnih sprememb.

Reka Odra (na sliki), ki jo preči most, ki povezuje Češko s Poljsko, bi z nedelje na ponedeljek lahko poplavila. FOTO: Dominik Gajda/Reuters

Popustil jez

V Avstriji je najhuje v okolici Dunaja, kjer se je vodostaj dvignil tudi za dva metra. Fotografije, ki prihajajo iz mesta in okolice, kažejo poplavljene brežine rek, ulice in zalite kleti. Ponekod v Avstriji je v zadnjih štirih dneh padlo toliko dežja, kot ga sicer v celotnem septembru, je sporočila tamkajšnja zvezna meteorološka služba. V nekaterih više ležečih predelih so bili tudi močni sunki vetra, ki je pihal s hitrostjo več kot 125 kilometrov na uro. Ponekod so doživeli tudi stoletne vode. Za jug Avstrije so v nedeljo razglasili izredne razmere.

Posnetek drona kaže poplavljeno območje v kraju Brzeszcze na Poljskem. FOTO: Jakub Wlodek/Reuters

Izjemno zahtevne so razmere na Poljskem, kjer je tudi premier Donald Tusk prebivalce pozval, naj upoštevajo navodila pristojnih služb in se še pravočasno evakuirajo na varno. V Spodnji Šleziji je popustil eden od jezov, voda, ki se je sprostila, pa ogroža naselja vzdolž reke. V državi je zaradi poplav umrl en človek. Najhuje je v okolici kraja Kłodzko, kjer se je gladina reke v noči na nedeljo zvišala z enega na kar več kot 6,5 metra. Iz poplavljenih domovanj so evakuirali več kot 1000 ljudi, motena je preskrba z elektriko, voda v vodnem sistemu pa ni več pitna.

Donava je na Dunaju prestopila bregove in poplavila brežine ter ulice v mestu. FOTO: Tobias Steinmaurer/AFP

Ljudje ne želijo zapustiti hiš

Na Češkem od nedelje pogrešajo štiri ljudi, zaradi nevarnosti poplav so na obmejnem območju s Poljsko evakuirali več tisoč prebivalcev. Zaradi posledic močnega deževja, poplav in vetra, ki je podiral drevesa, je v državi močno motena preskrba z električno energijo. V nedeljo je brez elektrike ostalo več kot 250.000 gospodinjstev. O najhujših razmerah poročajo z obmejnih območij s Poljsko, kjer podrta drevesa ovirajo tudi železniški promet. V nedeljo je bilo prekinjenih več povezav s Poljsko in Slovaško. Iz Češke poročajo tudi, da se nekateri prebivalci ne želijo umakniti iz ogroženih hiš, zaradi česar je državljane po televiziji nagovoril premier Petr Fiala, češ da z neupoštevanjem navodil reševalnih služb ne ogrožajo zgolj sebe, ampak tudi reševalce. Na merilnih postajah na nekaterih pritokih reke Odre so že ugotovili stoletne vode, premier Fiala pa je dejal, da morajo računati na to, da najhujše še ni mimo.

Močno deževje je na Češkem gladine rek dvignilo za več metrov, veter je podiral drevesa. V poplavah od nedelje pogrešajo štiri ljudi. Na fotografiji je vas Lipová-lázně. Foto David W Cerny/Reuters

Močno deževje in visoki vodostaji rek so tudi ponekod na jugu Nemčije, pri čemer naj bi po napovedih meteorologov v predalpskih predelih v prihodnjih 48 urah lahko padlo še med 40 in 60 litri dežja na kvadratni meter, v više ležečih krajih pa do 90 litrov. Močno narašča tudi gladina reke Elbe v Dresdnu, ki se je z običajnih enega do dveh metrov v nedeljo popoldne zvišala že skoraj na pet metrov. Zaradi tega so prekinili tudi dela na delno porušenem mostu Carola. V mestu so zaradi ocene, da bi se lahko gladina Elbe do ponedeljka zjutraj dvignila na 5,5 metra, začeli postavljati mobilne pregrade, da bi se voda ne razlila v staro mestno jedro. Stoletne vode so v Dresdnu doživeli leta 2002, ko se je gladina vode dvignila na kar 9,4 metra.