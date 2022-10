V nadaljevanju preberite:

Japonsko mučijo višje cene, v Tokiu pa so oktobra zaznali najvišjo inflacijo v zadnjih 33 letih, in sicer kar 3,4-odstotno. Za številne evropske države je to trenutno sanjska inflacija, premier Fumio Kišida pa se zaveda, da je v japonski družbi triodstotna inflacija na nacionalni ravni nekaj, kar povzroča neznosen pritisk.

Na Japonskem se namreč plače zadnjih 30 let niso višale in za povprečnega japonskega državljana je bilo prav to znamenje stabilnosti, na katero lahko računa na stara leta. Pokojnine so v tej državi sorazmerno nizke, večinoma prenizke za vzdrževanje enake življenjske ravni kot v času zaposlitve, zato Japonci varčujejo.