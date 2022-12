Sankcije tudi za posrednega solastnika Mercatorja

V nadaljevanju preberite:

EU nadaljuje sprejemanje sankcij proti Rusiji s ciljem, da čim bolj zviša ceno, ki jo v Moskvi morajo plačati za agresijo na Ukrajino. Tudi novi, že deveti sveženj vključuje tako kaznovanje oseb in subjektov kot omejitve uvoza in izvoza. Med novimi kaznovanimi je podjetje z imenom SBK ART. To je bilo, kot so sporočili iz Zagreba, na seznam vključeno na zahtevo hrvaške vlade. Po pojasnilih EU je podjetje SBK ART povezano s Sberbank in je bilo ustanovljeno za obvladovanje več kot 40-odstotnega deleža v skupini Fortenova s sedežem v Zagrebu. V lasti Fortenove je tudi Mercator.