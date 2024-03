Sarajevo na etapnem cilju v smeri EU

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu EU, ki se bo začel danes zgodaj popoldne, bodo predvidoma sprejeli odločitev o odprt­ju pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino. To izhaja iz osnutka sklepov zasedanja, ki bodo na mizi voditeljev držav članic, tudi premiera Roberta Goloba. Za hitrejšo evropsko pot bo Sarajevo moralo še pospešiti reforme.

Po načrtih Bruslja bodo proces širitve spremljale reforme EU. To zadeva, denimo, spoštovanje temeljnih načel, delovanje notranjega trga in institucije. EU načrtuje, da bo kandidatkam že med pristopanjem omogočila postopen dostop do svojega »dragulja«, notranjega trga.