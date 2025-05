Satelitske slike razkrivajo povečano prisotnost ruske vojske na finski meji

Satelitske slike, pridobljene od švedskega radiotelevizijskega podjetja SVT iz Planeta Labs, razkrivajo znatno novo rusko vojaško dejavnost v bližini vzhodne meje s Finsko. Na štirih ključnih lokacijah – Kamenka, Petrozavodsk, Severomorsk-2 in Olenja – so opazili povečano namestitev vojakov, razporeditev letal in gradnjo infrastrukture.

V Kamenki, le 60 kilometrov od finske meje, je bilo od februarja 2025 postavljenih več kot 130 vojaških šotorov, kar omogoča namestitev do 2000 vojakov. To prej neizkoriščeno območje zdaj predstavlja pomembno rusko vojaško bazo, piše omenjeni medij.

V Petrozavodsku, približno 175 kilometrov od meje, so zgradili tri velike skladiščne hale, vsaka z zmogljivostjo za shranjevanje okoli 50 oklepnih vozil, četrta hala pa je še v gradnji. Analitiki menijo, da so te zgradbe namenjene prikrivanju števila vozil, nameščenih na tej lokaciji.

Na Severomorsku-2, prej neuporabljeni letalski bazi severno od arktičnega kroga, so zdaj parkirani številni helikopterji, kar naj bi nakazovalo na vzletno-pristajalno stezo za vojaška letala s fiksnimi krili. Na letalski bazi Olenja pa so opazili povečano dejavnost, saj ruski strateški bombniki domnevno od tam izvajajo napade na cilje v Ukrajini.

Vojaški analitik Emil Kastehelmi je spremembe opisal kot znak »naraščajoče aktivnosti« in opozoril na zamudno izvajanje ukrepov, ki jih je Rusija obljubila po širitvi Nata. Švedski načelnik obrambe Michael Claesson je dodal, da trenutni dogodki potrjujejo prejšnje ruske izjave o »vojaško-tehničnih ukrepih« kot odgovor na širitev Nata. Claesson je poudaril: »Ko smo zaprosili za članstvo v Natu, je Rusija jasno povedala, da bo to naredila. Zdaj vidimo, da je mislila resno.«

V Kamenki, le 60 kilometrov od finske meje, je bilo od februarja 2025 postavljenih več kot 130 vojaških šotorov, kar omogoča namestitev do 2000 vojakov.FOTO: AFP

Finska, ki je postala članica Nata leta 2023, je premaknila mejo zavezništva neposredno na severozahodno obalo Rusije. Od takrat je Finska okrepila svojo obrambno držo, vključno z gostovanjem novega naprednega poveljniškega centra Nata na Laponskem, ki naj bi začel delovati še letos. Čeprav Moskva sprva ni pokazala vidnega vojaškega odziva na širitev Nata, satelitske slike zdaj kažejo drugačno stanje.

Finski namestnik načelnika obrambe, general Vesa Virtanen je izrazil zaskrbljenost zaradi ruskih dejanj na meji, pri čemer je poudaril, da je Rusija »namenoma preizkušala enotnost Nata«.

Povečevanje ruskih vojaških kapacitet na finski meji se dogaja vzporedno z ruskimi operacijami v Ukrajini in nenehnim mednarodnim nadzorom nad ruskimi vojaškimi aktivnostmi v baltski in arktični regiji. Finski in švedski obrambni uradniki so izjavili, da bodo še naprej pozorno spremljali dogajanje, saj se varnostna situacija v regiji nenehno spreminja.