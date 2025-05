Največji bo imel pod drobnogledom Luko Dončića

Nekdanji košarkarski zvezdnik moštva Chicago Bulls Michael Jordan bo v prihodnji sezoni deloval kot strokovni komentator tekem lige NBA na televiziji NBC. Omenjena televizijska mreža je namreč po 23 letih ponovno pridobila pravice za prenose tekem najmočnejše košarkarske lige na svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Jordan se bo tako prvič v življenju preizkusil v vlogi strokovnega komentatorja. »Prenosi lige NBA na televiziji NBC so bili pomemben del moje kariere, zato se veselim posebne vloge, ki jo bom imel pri tem projektu,« je za ameriške medije povedal Jordan.

NBC je pravice za prenose pridobil za 11 let, pri čemer jih je imel tudi v času, ko je Jordan s Chicago Bulls v devetdesetih letih osvojil šest prstanov prvaka lige NBA.

Jordan je bil sicer zadnjih 13 let večinski lastnik ekipe Charlotte Hornets. Zadnji odmevnejši medijski nastop pa je imel leta 2020 v dokumentarcu z naslovom Zadnji ples (The Last Dance), v katerem je spregovoril o svoji karieri in času, ki ga je preživel pri »bikih« iz Chicaga.