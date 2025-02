Savdski princ nogometnim navijačem: Svetovno prvenstvo 2034 bo - suho

Veleposlanik Savdske Arabije v Združenem kraljestvu princ Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud je nogometnim navijačem sporočil, da se je mogoče zabavati tudi brez alkohola in jih po poročanju Guardiana posvaril, naj ne pričakujejo, da se bodo lahko na svetovnem prvenstvu leta 2034, če se ga bodo udeležili, opijali.

V intervjuju za britansko radijsko postajo LBC je princ Khalid še izjavil: »Trenutno ne dovolimo alkohola. Veste, zabavati se je mogoče tudi brez alkohola. Ni stoodstotno potreben.« Ko so ga prosili, naj obravnava varnost LGBTQ+ skupin na prvenstvu, pa je zagotovil, da »bodo dobrodošli vsi«.

Guardian je že poročal, da se je Fifa odločila, da ne bo pritiskala na lokalne organizatorje, naj med svetovnim prvenstvom prodajajo pivo na stadionih, saj ni pozabila, kaj se je zgodilo leta 2022, ko so katarski uradniki zavrnili prodajo piva na tekmah.

Vendar je bilo veliko špekulacij, da bo Savdska država poskušala razveljaviti svoje še strožje zakone o pitju, tako da bo turistom morda dovolila, da pijejo v mednarodnih hotelih, kot je to dovoljeno v večini preostalega Zaliva. Zdi se, da je princ Khalid v intervjuju to možnost zavrnil, čeprav je to storil v sedanjiku, ugiba Guardian.

»Alkohola sploh ni,« je rekel, ko so ga vprašali o hotelskih barih. »Smo suha dežela - tako kot naše vreme. Vsakdo ima svojo kulturo in z veseljem sprejmemo ljudi znotraj meja naše kulture, vendar je ne želimo zamenjati za kaj drugega.« Nazadnje je, kot intervju še povzema Guardian, pribil: »Ali se res ne da živeti brez pijače?«

Homoseksualnost na »svetovnem dogodku«

Homoseksualnost je v Savdski Arabiji nezakonita in ljudje so lahko zaprti zaradi »spodbujanja slabosti do homoseksualnosti in do homoseksualne prakse«. Pred svetovnim prvenstvom v Katarju so organizatorji na vprašanja o morebitni diskriminaciji odgovorili, da so na dogodku »vsi dobrodošli«, kar je ponovil tudi princ Khalid, ko so ga pobarali v zvezi s prvenstvom 2034. »Gre za svetovni dogodek. In v veliki meri bodo dobrodošli vsi, ki bodo želeli priti,« je zagotovil.