Scholz in Macron za tematsko bogato obloženo mizo

Nemško-francoski odnosi so zelo dobri. Nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona družijo podobni pogledi na več tem. Tu sta modernizacija evropskega gospodarstva in doseganje podnebnih ciljev ter tudi krepitev suverenosti Evropske unije v odnosih z velesilami. A že prvo srečanje je postreglo tudi s tematikami, kjer bosta sogovornika le stežka, če sploh, našla skupni jezik. Med drugim pri rahljanju pravil pakta o stabilnosti in rasti, česar si želi Macron, in pri jedrski energiji, ki se ji je Nemčija odrekla.