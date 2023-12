Scholz obljubil nadaljnjo pomoč Ukrajini

Nemški kancler Olaf Scholz je danes na kongresu svojih socialdemokratov (SPD) v Berlinu zagotovil, da proračunska kriza ne bo vplivala na socialno državo v Nemčiji. Ukrajini pa je zagotovil nadaljnjo pomoč v vojni z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemška vlada se je znašla v zagati, ker zaradi novembrskega sklepa ustavnih sodnikov sredstev, namenjenih lajšanju koronavirusne krize, ki niso bila porabljena, ne sme preusmeriti za financiranje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam v okviru zelenega prehoda. Prav tovrstna modernizacija gospodarstva pa je ena ključnih prioritet vladne koalicije SPD, liberalcev (FDP) in Zelenih, ki je na oblasti od leta 2021.

FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Proračunski primanjkljaj za prihodnje leto naj bi zato po ocenah znašal 17 milijard evrov, ker vlada ne najde načina za njegovo zapolnitev, pa ne uspe sprejeti proračuna za leto 2024.

Scholz je danes dejal, da je ustavno sodišče vlado postavilo pred zelo težko nalogo, da pa »ne bo rezov v socialno državo«. Kako naj bi to dosegli, ni pojasnil, zagotovil pa je, da jim bo uspelo doseči dogovor. Socialno državo je izpostavil kot enega največjih dosežkov Nemčije in osnovo blaginje.

Vlada si že več tednov neuspešno trudi najti način, kako zapolniti proračunski primanjkljaj. Stranka FDP nasprotuje dvigu davkov in zadolževanju, SPD in Zeleni pa nasprotujejo znižanju izdatkov za socialne transferje, kot so otroški dodatki, štipendije in pokojnine.

Opozicijski konservativci (CDU/CSU) medtem stopnjujejo pritisk na vlado in zahtevajo glasovanje o nezaupnici vlade.

FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Scholz je danes še zagotovil, da proračunska kriza ne bo vplivala na nemško pomoč Ukrajini v vojni z Rusijo. Še naprej jo bo podpirala finančno in z orožjem, po potrebi bo to pomoč tudi povečala, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Nemčija je za ZDA s 17 milijardami evrov vojaške pomoči druga največja dobaviteljica vojaške pomoči Ukrajini. Za prihodnje leto je vlada napovedala osem milijard pomoči.

Kongres stranke SPD, ki vodi vladajočo koalicijo, poteka v obdobju, ko se stranka dve leti po volitvah sooča s padcem podpore, zato je v ospredju tudi razprava o njeni prihodnji usmeritvi.