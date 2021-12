Scholzu čestitke pa tudi opozorila iz tujine

V nadaljevanju preberite:

Nemčija ima od danes novega kanclerja. To je socialdemokrat Olaf Scholz. Ob današnji primopredaji poslov v kanclerski palači mu je zdaj žebivša kanclerka Angela Merkel čestitala in mu zaželela srečno roko pri vodenju države. Dejala je, da razume, kako čustven je lahko trenutek, ko si izvoljen za kanclerja. Scholz se je kanclerki zahvalil za opravljeno delo in sodelovanje, ki je bilo vedno polno zaupanja, zaželel pa si je tudi dobrega nadaljevanja sodelovanja z zaposlenimi v kanclerski palači. Iz tujine so takoj po izvolitvi že prišle prve čestitke pa tudi opozorila, še posebej ostra iz Madžarske.