Sedanjost koraka po poti, ki vodi iz raja

Ljudje so že od nekdaj najbolj dobičkonosno izvozno blago Severne Koreje. Blizu sto tisoč delavcev iz te države dela na ruskih daljnovzhodnih območjih, kjer sicer vlada kronično pomanjkanje delovne sile. Ne glede na to, da je s sankcijami, ki jih je proti Pjongjangu uvedel varnostni svet Združenih narodov, prepovedana uporaba severnokorejske delovne sile, je rusko zunanje ministrstvo lani priznalo, da zamujajo z repatriacijo delavcev, in to zaradi »objektivnih težav«, ki so nastale zaradi pandemičnih omejitev potovanj.

Severni Korejci so zelo iskani delavci, in to zlasti v gradbeni industriji. So poceni, a kakovostni. Dobivajo samo polovico zaslužka, druga polovica pripada državi. A večina se z veseljem odpravi na delo v tujino, ker tako še vedno zaslužijo veliko več kot doma.

In kako je z vojaki? Severnokorejski pripadniki posebnih enot, ki so se v Siriji bojevali na strani državne vojske, so se proslavili kot »usodno nevarni«. Dobro so usposobljeni za delovanje za sovražno črto in slovijo po tem, da so močno motivirani, politično indoktrinirani in telesno izredno dobro pripravljeni. To, da jih bodo razglasili za »prostovoljce«, je zgolj poskus severnokorejskega vodstva, da bi se izognilo uradni vpletenosti v vojno z Ukrajino. Na koncu koncev se ti borci v svojih glavah ne bodo bojevali proti ukrajinskim vojakom, temveč proti »ameriškim imperialistom«.