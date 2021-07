Sever gori, na jugu je življenje nevzdržno

V nadaljevanju preberite:

V vasi Lytton v Britanski Kolumbiji, kjer v tem času za nenavadno visoko temperaturo – hudo vročino – velja že 25 stopinj Celzija, so prejšnji teden namerili rekordnih 49,6 stopinje Celzija. Ne le to: skoraj neverjetno visoke temperature so zaradi zastalega atlantskega toka (»omega učinek«, neposredna posledica podnebnih sprememb) trajale več dni in se še niso spustile na vsaj približno normalno raven.