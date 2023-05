Kijev znova tarča ruskih napadov, eksplozija tudi v ruskem Krasnodaru

Ruske sile so ponoči izvedle nov val zračnih napadov na Kijev, so danes sporočili vojaški predstavniki v ukrajinski prestolnici in dodali, da so ukrajinski sistemi zračne obrambe vse rakete prestregli in uničili. O žrtvah ali škodi v prestolnici niso poročali, piše francoska tiskovna agencija AFP.

»Še en zračni napad na Kijev, trinajsti po vrsti od začetka maja! In kot vedno ponoči,« je mestna vojaška uprava sporočila na svojem računu na Telegramu. Zapisali so, da so ruski strateški bombniki tupoljev Tu-95MS z območja Kaspijskega morja na mesto izstrelili manevrirne rakete.

Ukrajinski generalštab je v svojem vsakodnevnem jutranjem poročilu poročal o 55 ruskih zračnih napadih v zadnjem dnevu, od tega 36 z brezpilotnimi letalniki in štirih raketnih napadih. Raketa S-300 je zadela jez na območju Karlivke v regiji Doneck, zato obstaja velika nevarnost poplavljanja drugih bližnjih naselij, so še zapisali.

V Rusiji je medtem detonacija po navedbah lokalnih oblasti poškodovala stavbo v mestu Krasnodar, ki leži blizu ukrajinskega polotoka Krima, vendar ni terjala nobenih žrtev, poročanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti povzema AFP.

Prvi pogoj za pravičen mir je umik ruske vojske, je dejal Sholz. FOTO: Reuters

Scholz: Ko bo trenutek pravi, nameravam znova govoriti s Putinom

Ko bo trenutek pravi, namerava nemški kancler Olaf Scholz spet govoriti z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je zatrdil v danes objavljenem intervjuju za nemški časnik Kölner Stadt-Anzeiger. Vztrajal je, da je njegov cilj še naprej »aktivno podpirati Ukrajino«, vendar »hkrati preprečiti neposreden konflikt med Natom in Rusijo«.

Na vprašanje o možnosti za zaustavitev konflikta s pogajanji je dejal, da mora Putin razumeti, da vojne ni mogoče končati s sklenitvijo nekakšnega hladnega miru. »Na primer tako, da bi sedanjo frontno črto spremenili v novo 'mejo' med Rusijo in Ukrajino,« je dejal. Prvi pogoj za pravičen mir je umik ruske vojske, je dodal v pogovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Na vprašanje, ali bi moral Putin pasti, ni želel odgovoriti, češ da bo na koncu nujen dogovor med vladama v Moskvi in Kijevu. Od njegovega telefonskega pogovora s Putinom je sicer minilo že nekaj časa, je priznal, a je pripravljen na nadaljnje pogovore. »Ko bo trenutek pravi, nameravam znova govoriti s Putinom,« je dejal.

Putin je takrat Zahod obtožil, da vodi uničujočo politiko

Voditelja sta se po telefonu sicer nazadnje pogovarjala v začetku decembra lani. V tem enournem pogovoru je Scholz pozval Putina, naj ruske vojake umakne iz Ukrajine, Putin pa je Zahod obtožil, da vodi »uničujočo« politiko.

Od takrat so se napetosti med Moskvo in Berlinom le še stopnjevale, zlasti po tem, ko je Scholzeva vlada januarja dovolila pošiljanje bojnih tankov nemške izdelave v Ukrajino.