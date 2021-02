Škandal odnesel prvega člana Bidnove administracije

Ameriški predsednik Joe Biden. Foto: Mandel Ngan/Afp

Ameriški predsednikima pred seboj tako rekoč še cel mandat v Beli hiši; tega od ni več mogoče reči za, zdaj že nekdanjega namestnika njegove tiskovne predstavnice, ki je zaradi neprimernega komuniciranja z novinarko ameriškega spletnega medija Politico postal prvi član nove administracije, ki je moral zapustiti svoj položaj.Ducklo je podal svojo odstopno izjavo dan zatem, ko ga je Bela hiša začasno suspendirala zaradi načina, kako se je dvaintridesetletnik pred časom odzval na poizvedovanje novinarkeo njegovem razmerju z reporterko spletnega medija Axios,. Novinarki je Ducklo po poročanju revije Vanity Fair med drugim zagrozil, da jo bo »uničil«, če bo nadaljevala z raziskovanjem zgodbe oziroma objavila podrobnosti njunega razmerja, in ji očital, da to počne zaradi ljubosumnosti.Konfrontacija se je zgodila v dneh okoli inavguracije novega ameriškega predsednika 20. januarja letos. Ko je vodstvo Politica z vsebino pogovora soočilo visoke predstavnike Bele hiše, med njimi namestnikovo šefico, se je Ducklo novinarki opravičil za svoje besede. Toda zgodba s tem ni bila zaključena; za Bidnovo administracijo je postala resnična težava šele prejšnji teden, ko je revija People objavila portret Duckla in njegove partnerke, v katerem sta oba prvič javno priznala svoje razmerje.Grožnje, ki jih je Ducklo izrekel Tari Palmeri, so se za administracijo vrnile kot bumerang. Mediji in komentatorji so se po razkritjih, objavljenih v Vanity Fair, začeli spraševati, ali je predsednik Biden že nekaj tednov po prihodu v Belo hišo pripravljen opustiti svojo obljubo o ničelni toleranci do vsakršnih oblik neprimernega obnašanja med člani njegove ekipe. Po več dneh medijske pozornosti, usmerjene v njegove nadrejene, se je Ducklo odločil, da njegov položaj znotraj administracije ni več vzdržen.»Ne najdem besed, s katerimi bi opisal obžalovanje, sramoto in gnus, ki ga čutim zaradi svojega obnašanja,« je poudaril v odstopni izjavi, rekoč, da je uporabil »jezik, ki ga nobena ženska nikoli ne bi smela slišati od nikogar, še posebno takrat, ko zgolj poskuša opravljati svoje delo«. Svoje obnašanje je označil nedopustno in neprimerno ter izrazil obžalovanje, da je razočaral svoje kolege in predsednika Bidna.