Skrajni desničar v evropski komisiji

Ursula von der Leyen bo za podpredsednika komisije, odgovornega za gospodarstvo ter sklad za obnovo po pandemiji, imenovala Raffaeleja Fitta, člana skrajno desne stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni, piše Die Welt. Prvič bo vodilni položaj v evropski izvršni oblasti dobil desničarski populist, navaja nemški dnevnik.

Gre za enega ključnih položajev v Bruslju in »v organu komisije bo Italijan odgovoren za gospodarstvo in pomoč ter nadzor pri obnovi po pandemiji v vrednosti več kot 700 milijard evrov.« Petinpetdesetletni politik je od leta 2020 minister za evropske zadeve v rimski vladi in pomemben član stranke Fratelli d'Italia. Na sedanji funkciji je odgovoren za italijanski nacionalni načrt za oživitev in odpornost (PNNR), ki si prizadeva, da bi italijansko gospodarstvo postalo bolj zeleno in sodobno s pomočjo približno 190 milijard evrov nepovratnih sredstev in nizkoobrestnih posojil iz evropskega sklada za oživitev gospodarstva. Če se bo uresničilo, kar piše nemški vir, bo to potrdilo trditev Melonijeve, da bo Italija imela pomembno mesto v novem izvršilnem organu EU – pa čeprav so poslanci evropskega parlamenta iz njene stranke glasovali proti temu, da bi predsednica evropske komisije von der Leyen po junijskih volitvah dobila še drugi mandat.

Čudežni otrok iz Salenta

Italijanski mediji Fitta opisujejo kot »čudežnega otroka iz Salenta«, lokalnega šefa in avtorja metamorfoze skrajne desničarke, predsednice vlade Giorgie Meloni v evropsko konservativko. Ta ga je od vsega začetka imela za svojo prvo izbiro in vztrajala, da bo on tisti, ki bo zasedel italijanski stolček v Evropi.

Pred dnevi je bil tudi uradno imenovan za evropskega komisarja za Italijo, in medtem ko država čaka na dokončanje procesa, se postavlja vprašanje, kako bo rimska vlada shajala brez njega. Je med redkimi člani stranke Bratje Italije, ki se razlikuje od ostalih desničarjev, ima krščansko-demokratski pedigre, politično kariero je začel v krščanski demokraciji, vladajoči stranki povojne Italije. Kasneje se je pridružil Naprej, Italiji Silvia Berlusconija in leta 2019 postal član skrajne desnice. Izstopa po prožnosti, izmuzljivosti in hitrosti, s katerimi suka svoje stavke in obrate in je zaradi teh lastnosti tako nadvse primeren za položaj, ki ga trenutno zaseda v Italiji.