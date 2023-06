Skupaj je mogoče narediti marsikaj konstruktivnega

V nadaljevanju preberite:

Katalonija in Slovenija se lahko učita druga od druge in marsikaj domislita tudi skupaj: tako je razumeti obisk katalonske ministrice za zunanje zadeve in Evropsko unijo Meritxell Serett i Aleu včeraj in danes v Ljubljani, kjer se je srečala z nekaterimi akterji političnega in družbenega življenja. Kot je na današnji tiskovni konferenci izpostavila ministrica, je bila ena od tem tudi demokratično soočanje s preteklostjo – problematika, s katero imata obe družbi še precej dela.

Ministrica Meritxell Serett i Aleu se je, kot je povedala na konferenci, o »demokratičnem spominu« pogovarjala s slovensko ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan (s katero sta, med drugim, govorili o tudi kazenskih politikah in sploh pomenu kakovostnega ponovnega vključevanja zapornikov v družbo po prestani zaporni kazni). Pretekli duhovi v Kataloniji in Španiji niso pomirjeni, s frankizmom niso temeljito razčistili, masovna grobišča in identificiranje posmrtnih ostankov žrtev državljanske vojne kljub številnim prizadevanjem v zadnjih letih niso končana zgodba. A jo je za dobro prihodnjih generacij treba zaključiti ..