Katalonce od nekdaj bremenijo notranji razkoli

Katalonsko leto 2017 je za nazaj mogoče označiti kot veliko politično norost, neumnost, vsaj naivnost, kajti spodletelo osamosvajanje je prineslo vse kaj drugega kot neodvisnost. Ne le, da so številni voditelji za nekaj let pristali za zapahi, drugi pa v eksilu, ter so številna podjetja prenesla sedež iz Barcelone v druge konce države, ampak se je politično okrepil in v stranki Vox institucionaliziral tudi španski nacionalizem. Joaquim Coll, ustanovitelj društva Societat Civil Catalana (Katalonska civilna družba), zato še naprej trdno verjame, da ima Katalonija svoje mesto v Španiji.

Coll je zgodovinar, avtor več knjig o španskem 19. in 20. stoletju ter politični analitik, ki objavlja članke v različnih medijih. Po identitetni ideologiji je unionist, saj verjame, da Katalonija sodi v Španijo. »Federalist sem tudi, ko gre za prihodnost Evrope.« Kako vidi Katalonijo po osamosvojitvenem fiasku leta 2017, je pred dnevi razgrnil v pogovoru za Delo, v četrtek pa bo v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani o katalonskem vprašanju: preteklosti, sedanjosti in pogledu Slovencev debatiral z zgodovinarjem in publicistom Luko Lisjakom Gabrijelčičem.