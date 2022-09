Katalonska stran se drži svoje poti

V nadaljevanju preberite:

Katalonsko osamosvajanje je kompleksna zgodba o fiasku, vsaj doslej se kaže tako. Za nazaj je videti, da so se jeseni 2017 v neodvisnost pognali evforično in kot v prazen bazen, za najprej se zdi edinole razumno, da ne bi več hoteli ponoviti iste napake. Vsaj Marta Rovira, generalna sekretarka Republikanske levice Katalonije (ERC), ki že štiri leta in pol živi v političnem eksilu v Švici, se zaveda, da lahko vodijo iz slepe ulice le pogajanja in dialog s špansko stranjo.