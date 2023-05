Dvojezičnost je prednost, ne težava

V nadaljevanju preberite:

Katalonsko vprašanje se predstavlja tudi kot jezikovna problematika, a če vprašamo Joaquima Colla, katalonskega zgodovinarja in političnega analitika, ki verjame, da Kataloncem v Španiji ničesar ne manjka, vsaj nič demokratičnega, španščina in katalonščina lepo sobivata v Kataloniji. Tudi v prihodnje bi oba jezika morala imeti, kakor je prepričan, enakovredno mesto med Katalonci, nobeden ne more biti vreden več od drugega.