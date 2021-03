Slovaški premier Igor Matovič napovedal odstop

Slovaški premier Igor Matovič je danes napovedal odstop s funkcije predsednika vlade, ostaja pa v vladi, saj naj bi prevzel funkcijo ministra za finance. Zdajšnji finančni minister Eduard Heger naj bi medtem postal novi predsednik vlade.



Matovič tudi umika vse svoje koalicijske zahteve, da bi rešil koalicijsko krizo, je poročala slovaška tiskovna agencija TASR.



Slovaško 16-člansko vlado je v zadnjem času zapustilo osem ministrov. Politična kriza je izbruhnila, potem ko se je Matovič odločil za nakup ruskega cepiva proti covidu-19 Sputnik V, ostale koalicijske stranke pa so nakupu v EU neodobrenega cepiva nasprotovale. Slovaška se sicer trenutno sooča s tretjim valom epidemije in ima tretji največji delež smrti covidnih bolnikov glede na število prebivalcev na svetu.



Premierja je v torek k odstopu pozvala tudi slovaška predsednica Zuzana Čaputova in dejala, da je za rešitev politične krize bistven odstop Matoviča.

