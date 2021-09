Slovenija bo Afganistanu namenila 300.000 evrov pomoči

Minister za zunanje zadeveje na ministrskem srečanju o humanitarnih razmerah v Afganistanu, kot takojšnji odziv Slovenije na slabšanje humanitarnih razmer, napovedal donacijo 300.000 evrov za najnujnejše humanitarne potrebe po hrani, zdravstveni oskrbi ter za pomoč notranje razseljenim in beguncem v sosednjih državah.Logar je na konferenci, ki jo je v Ženevi sklical generalni sekretar OZN, izrazil zaskrbljenost zaradi vse večjih humanitarnih potreb in prizadetega prebivalstva v Afganistanu.Ministrsko srečanje je bilo namenjeno opozarjanju na slabšanje humanitarne situacije v Afganistanu, izrazu solidarnosti z afganistanskim prebivalstvom in pozivu k zagotavljanju neoviranega humanitarnega dostopa do prizadetih ljudi, so zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve.V Afganistanu se skoraj polovica prebivalstva že sooča z akutno prehransko negotovostjo, med njimi tudi skoraj sedem milijonov otrok mlajših od pet let, sporočajo z ministsrtva za zunanje zadeve.Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je sicer danes že sporočil, da so na donatorski konferenci za Afganistan zbrali skupno več kot milijardo ameriških dolarjev.