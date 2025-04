Slovenija za velike naložbe v obrambo

Slovenija je po neuradnih informacijah že zaprosila evropsko komisijo za sprožitev nacionalne odstopne klavzule, ki bo državam članicam omogočila zvišanje obrambnih izdatkov do 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), ne da bi pri tem veljale omejitve iz proračunskih pravil EU.

To možnost je marca napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ko je predstavljala sveženj o ponovnem oboroževanju Evrope. Razlog za odločitev Slovenije so predvidena višja vlaganja v obrambo zaradi nadaljevanja ruske agresije proti Ukrajini ter splošnega varnostnega položaja v Evropi in svetu.

Slovenija tradicionalno pri repu

Slovenija bi po svojih veljavnih načrtih dosegla dva odstotka BDP vlaganj v obrambo šele leta 2030 (lani so po podatkih Nata znašala 1,37 odstotka), a po novem bo s pospešenimi vlaganji to raven predvidoma dosegla precej hitreje – že prihodnje leto. Po deležu vlaganj v obrambo glede na BDP je Slovenija tradicionalno pri repu Natove lestvice.

Španija in Belgija, ki sta bili skupaj s Slovenijo do zdaj na dnu lestvice, sta pred kratkim napovedali, da bosta dvoodstotni delež dosegli že letos. Po napovedih generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja bo novi cilj znašal več kot tri odstotke BDP. Države Nata so si že na vrhu v Walesu leta 2014 postavile cilj, da bodo v desetletju dosegle dva odstotka.

Obrambni izdatki bodo med najpomembnejšimi temami vrha Nata 24. in 25. junija v Haagu. Nato bo sredi junija pripravil posodobljeno poročilo o delitvi bremen med zaveznicami. Vanj bodo vključeni posodobljena poročila in napovedi zaveznic o izpolnjevanju zaveze glede obrambnih investicij.

Na vrhu Nata junija v Haagu se utegnejo voditelji uskladiti, da bo cilj vlaganj v obrambo višji od treh odstotkov BDP. FOTO: Voranc Vogel

Na stalnem predstavništvu Slovenije pri Natu so pojasnili, da se »v okviru zavezništva in posameznih zaveznic nadaljujejo intenzivni razmisleki o ustrezni (novi) ravni obrambnih izdatkov ter nacionalnih pristopih k pospešeni krepitvi investicij v obrambo«.

Tudi v Sloveniji se nadaljujejo nacionalni razmisleki o pospešenem pristopu h krepitvi obrambnih izdatkov, so še pojasnili. Ko bodo v Sloveniji sprejete odločitve, bo po pričakovanjih predloženo tudi posodobljeno poročilo Slovenije o načrtovanih obrambnih izdatkih.