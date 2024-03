Slovenija naj bi v Natu postala boljša učenka

V nadaljevanju preberite:

Voditelji Evropske unije so danes na vrhu v Bruslju sprejeli prelomno odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino (BiH). Negotovo je še, kdaj se bo začela naslednja faza, pogajanja o vsebinskih poglavjih, ki po končanju privedejo do polnopravnega članstva.

Evropska komisija bo najprej morala pripraviti pogajalski okvir. Svet EU naj bi ga sprejel, ko bo BiH naredila korake na podlagi priporočil iz oktobra 2022. Zadevajo delovanje institucij, vladavino prava, medijske svobode, upravljanja migracij, demokracije …

Premier Robert Golob je opozoril na veliko vlogo, ki jo je Slovenija odigrala v zadnjem poldrugem letu, ko si je prizadevala za napredek BiH na evropski poti. V skupini zagovornic sta bili med najaktivnejšimi še Avstrija in Hrvaška. V zadnjih mesecih je angažma Slovenije po navedbah virov nekoliko opešal.