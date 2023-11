Slovenija poligon za srbski politični boj

V nadaljevanju preberite:

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je namignil, da je srbski mogotec Dragan Šolak vplival na odločevalce v Sloveniji, da so zavrnili njegovega kandidata za veleposlanika v Sloveniji. Interni spopad med predsednikom in srbskim telekomunikacijsko-medijskim mogotcem se ne dogaja prvič na slovenskih tleh. Podobno velja v nasprotni smeri, ko slovenski politiki glasove slovenskih volivcev pridobivajo in izgubljajo v Srbiji, med kampanjo pa snubijo volivce tudi v Bosni in Hercegovini.