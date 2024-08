Slovenski in drugi diplomati v navzkrižnem ognju – dobesedno

Chicago, ker pravkar poteka konvencija ameriške demokratske stranke, velja za eno najnevarnejših mest ZDA, kar so doživeli tudi slovenski in drugi diplomati.

»Včeraj smo bili na demokratski konvenciji, ki je zaradi odstopa predsednika Joeja Bidna res zgodovinska in zanimiva, ko smo se vračali proti hotelu, pa smo nenadoma zaslišali strele,« je v telefonskem pogovoru povedal slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič.

»Varnostniki, ki so nas spremljali, so reagirali takoj, posedli so nas po avtobusu z glavami navdol, čakali smo, kaj se bo zgodilo. Pri tem sta bila dva diplomata poškodovana, po moje sta kam zadela z glavo,« je dodal.

To se je zgodilo pred hotelom Hyatt, v katerem so nastanjeni vsi tuji diplomati, ki spremljajo izjemno pomemben dogodek za demokratsko stranko in vse ZDA. Se je slovenski diplomat ustrašil? »Ne, sem že veteran vojaških zadev,« je odgovoril.

»Takoj sem vedel, da gre za strele nedaleč od nas, pa čeprav so nekateri mislili, da gre za ognjemet. Nekateri diplomati pa so bili kar prestrašeni in tudi protokolarno osebje. Zdi se mi, da je bila presenečena in zmedena tudi policija.«

Diplomate so kmalu spravili na varno v hotel in začeli raziskovati ozadje nevarnega dogodka. V Chicagu je vedno zelo nevarno, je pojasnil slovenski diplomat, ki je samo na prvi dan demokratske konvencije naštel štiri mrtve.

»Pogosto gre za streljanja raznih tolp in najnevarneje je, če se znajdeš v ognju med dvema stranema. Verjetno je bilo tudi to streljanje del kakšnih obračunov. Mislim, da nismo bili cilj mi, ampak smo se le znašli sredi streljanja.«