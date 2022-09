Smrtonosna pandemija med vodilnimi energetiki

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Osem vodilnih oseb v ruskih energetskih družbah je umrlo v letošnjem letu. Kar nekaj špekulacij se je pojavilo, da je izbruh skrivnostne smrtonosne »pandemije«, ki je zajela ruske poslovneže, povezana s »posebno operacijo« v Ukrajini.

Prejšnji četrtek so iz največje ruske naftne družbe Lukoil sporočili, da se je po »resni bolezni« poslovil njihov prvi človek, 67-letni Ravil Maganov. Ruski mediji so objavljali novico, da je umrl zaradi padca skozi okno moskovske bolnišnice, kjer so ga sprejeli zaradi srčnega napada. Prav ta dan je to kliniko obiskal ruski predsednik Vladimir Putin, ki se je prišel zadnjič poslovit od umrlega zadnjega sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova. Komentatorji zahodnih medijev so se takoj spomnili, da so bili v svetu direktorjev Lukoila eni od redkih ruskih poslovnežev, ki so v javnem sporočilu, napisanem na začetku marca, izrazili zaskrbljenost zaradi tragičnih dogodkov v Ukrajini ter pozvali k čimprejšnjemu koncu oboroženih spopadov.

Maganov je bil zadnji v nizu ruskih poslovnežev, ki so se letos poslovili od tega sveta. Začelo se je že pred tem, ko se je 24. februarja Rusija odločila, da bo »demilitarizirala« in »denacifizirala« svojo zahodno sosedo. Na predzadnji dan januarja so v kopalnici njegove brunarice v vasi Leninski našli 60-letnega Leonida Šulmana, ki je vodil transportni sektor ruskega plinskega velikana Gazprom. Zaradi domnevno pretiranega trošenja pri nakupu novih avtomobilov so proti poslovnežu lani jeseni sprožili preiskavo. V času smrti je bil na bolniškem dopustu, poleg njegovega trupla pa so našli pismo, v katerem se je pritoževal zaradi neznosnih bolečin v nogi. Ruski mediji so poročali, da si je prerezal žile oziroma storil samomor.

»To je v kratkem obdobju že druga nenaravna smrt v višjem vodstvu glavne 'arterije države',« so ugotovili v ruskem časniku Nova gazeta, ko so 25. februarja poročali, da so dan po začetku ruske »posebne operacije« našli mrtvega 61-letnega Aleksandra Tjuljakova, ki je bil namestnik generalnega direktorja osrednjega računovodskega centra Gazproma. Truplo so odkrili v njegovi garaži, po vseh znakih je naredil samomor, so zapisali v opozicijskem mediju, ki takrat še ni bil prepovedan.

Sumljive smrti se vrstijo

Tretji na seznamu je bil »znani ruski naftni in plinski tajkun«, kakor so britanski tabloidi opisali 66-letnega Mikhaila Watforda, ki se je ruskima staršema rodil v sovjetski socialistični republiki Ukrajini kot Mihail Tolstošeja. Če gre verjeti žoltemu tisku v Združenem kraljestvu, so le tri dni po smrti Tjuljakova Watforda, ki se je v Veliko Britanijo preselil na začetku tega tisočletja, obogatel pa je z naftnimi rafinerijami v Ukrajini, prav tako našli obešenega v garaži na njegovi 18 milijonov funtov vredni graščini v zaselku bogatašev Wentworth Estate na jugovzhodu Anglije.

Potem so 18. aprila v moskovskem stanovanju odkrili trupla 51-letnega podpredsednika tretje največje ruske banke Gazprombank Vladislava Avajeva ter njegove žene in hčerke. Preiskovalci so domnevali, da je znani bankir najprej ustrelil ženo in hčerko, potem pa pokončal še sebe. Le dan kasneje se je povsem identična zgodba, če gre verjeti katalonski policiji, zgodila v eni od najetih vil v Costa Bravi, kjer so poleg mrtve žene in hčerke, ki sta menda bili ubiti s sekiro, našli tudi truplo obešenega 55-letnega Sergeja Protosenje, nekdaj enega od vodilnih mož največjega ruskega proizvajalca utekočinjenega plina Novatek.

Le 43 let je imel milijarder Aleksander Subbotin, nekoč eden od glavnih direktorjev Lukoila, ko ga 8. maja reševalci niso mogli več obuditi k življenju v kleti dveh domnevnih šamanov v bližini ruske prestolnice. Eden od njih je ruskim medijem povedal, da je oligarh prišel po pomoč povsem pijan in omamljen, preiskovalci pa so izrazili sum, da je umrl zaradi posledic »jamajških ritualov vuduja«.

Strel v glavo je bil vzrok za smrt 61-letnega Jurija Voronova, ustanovitelja družbe Astra-Šipping, ki je veliko zaslužila s poslovanjem z Gazpromom na Artktiki. Njegovo truplo so 5. julija našli v bazenu njegove razkošne hiše v prestižnem ograjenem in varovanem naselju Morske terase v bližini Sankt Peterburga, v katerem sta prebivala tudi Šulman in Tjuljakov.