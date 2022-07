So koronavirus prinesli vesoljci?

V nadaljevanju preberite:

Koronavirus je prispel v Severno Korejo z neznanimi letečimi predmeti, ki jih je veter prinesel čez mejo in so nato padli na tla blizu neke vasi. Vaščani so se dotaknili »tujih teles«, ki so jih našli na svojih njivah, in tako se je po državi razširil covid-19.

Takšno pojasnilo je včeraj ponudila služba za preprečevanje izrednih epidemij in opozorila prebivalstvo, naj bo zelo previdno z neznanimi letečimi predmeti. To so lahko baloni ali kakšni drugi predmeti, je poudarila državna agencija, ki sicer ni neposredno omenila Južne Koreje, a je to priložnost očitno izkoristila za to, da je jezo prebivalcev usmerila proti Seulu, ki mu je čudežno uspelo poslati virus prek bodeče žice ob 38. vzporedniku.

Južnokorejski aktivisti, med katerimi prevladujejo nekdanji prebežniki iz Severne Koreje, že dolgo pošiljajo čez mejo balone, napolnjene s helijem in pamfleti, na katerih razkrivajo skrivnosti iz življenja voditelja Kim Džong Una, ali natisnjene novice o življenju v drugih državah. Včasih aktivisti v balone spravijo ameriške dolarje ali USB-ključe s posnetimi novicami iz sveta. Iz Pjongjanga občasno zagrozijo, da bodo streljali nanje, kadar se bodo pojavili v severnokorejskem zračnem prostoru.