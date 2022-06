Sodelavko Pussy Riot aretirali še na Hrvaškem, sodnik odredil pripor

Po aretaciji v Sloveniji je sodelavko ruskega feminističnega kolektiva Pussy Riot Ajsoltan Nijazovo na mejnem prehodu Obrežje v ponedeljek aretirala še hrvaška policija. V nasprotju s postopkom v Sloveniji, kjer je sodnik odredil izpustitev, je hrvaški sodnik v torek zanjo odredil ekstradicijski pripor, poroča hrvaški časnik Večernji list.

Članice skupine Pussy Riot so se v ponedeljek odpravile iz Slovenije na Hrvaško, kjer so v Muzeju moderne umetnosti v Zagrebu imele koncert. Zataknilo se je na meji, kjer je Nijazovo na podlagi 20 let stare Interpolove tiralice aretirala hrvaška policija. Tiralica je bila, kot je novinarjem po njeni aretaciji v Sloveniji pojasnil agent skupine Aleksander Čeparukin, izdana, ker so jo menda zaradi aktivizma v Turkmenistanu lažno obtožili spornih poslov in sodelovanja z opozicijo.

»Z odločitvijo iz Slovenije smo pripotovali do meje s Hrvaško, kjer jo je prijela hrvaška policija. Ni jim bilo mar za naša pojasnila, pokazali smo jim slovenske papirje in njene švicarske dokumente, a so jo kljub temu aretirali in rekli, da bo morala na sodišče,« je za Večernji list dejala članica skupine Marija Aljohina.

Ker je bil na Hrvaškem v ponedeljek praznik, je Nijazova pred sodnika prišla šele v torek.

Grozi ji deportacija v Turkmenistan

Po neuradnih informacijah je hrvaški urad Interpola prejel dopis turkmenistanskih oblasti, v katerem potrjujejo, da je nalog za aretacijo še vedno veljaven. Nijazovi je sodnik zaradi tega odredil ekstradicijski pripor, kar pomeni, da ji grozi deportacija v Turkmenistan, še piše Večernji list.

Na ministrstvu za notranje zadeve so za časnik pojasnili, da je hrvaška policija ravnala enako kot slovenska, drugačen pa je bil odziv pravosodja. »Interpolove tiralice ne moremo ignorirati in obe policiji sta ravnali enako. Članico Pussy Riot smo privedli pred pristojnega sodnika. V Sloveniji je bil postopek tako kratek, ker je tamkajšnji sodnik takoj presodil, da jo izpustijo. Enak postopek je potekal na Hrvaškem,« so sporočili z notranjega ministrstva.

Dodali so, da je ekstradicijski pripor odredilo Okrožno sodišče v Zagrebu, aretirana sodelavka Pussy Riot pa ima pravico do pritožbe.