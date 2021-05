Sodišče po vojaškem udaru zaslišalo Aung San Su Či

Zaprta burmanska političarkaje bila danes prvič osebno zaslišana na sodišču po februarskem vojaškem udaru. Pred obravnavo se je za pol ure sestala s svojim odvetnikom, ki je dejal, da je slišati »zdrava in zelo samozavestna«.Aung San Su Či je sicer obtožena različnih stvari, vključno s kršenjem zakonodaje o državnih skrivnostih, o zunanji trgovini in kršenja ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Najresnejša obtožba je spodbujanje k uporu. S svojimi odvetniki se doslej ni smela srečati osebno.Pred tremi dnevi je burmanska vojaška hunta napovedala, da zaradi domnevne volilne prevare razmišlja o razpustitvi stranke Nacionalna liga za demokracijo, ki jo vodi omenjena političarka. Sama pa je dejala, da bo stranka »obstajala, dokler bodo obstajali ljudje, ker je bila ustanovljena za ljudi«, je njene besede povzel Min Min Soe.Vojska je prevzem oblasti z udarom utemeljila z goljufijami na splošnih volitvah novembra lani, na katerih je prepričljivo slavila stranka NLD. Za obtožbe sicer ni predstavila dokazov, opazovalci pa so volitve ocenili kot poštene in svobodne.Proteste proti udaru je silovito zatrla vojska, kar je terjalo več sto žrtev. Vodja vojaške hunte je v nedavnem intervjuju število umrlih ocenil na okoli 300, češ da mediji navajajo pretirane številke. Po podatkih Organizacije za pomoč političnim zapornikom (AAPP) je bilo ubitih več kot 800 ljudi, več kot 5300 je bilo priprtih.