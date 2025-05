Sodni epilog brutalnega napada na Salmana Rushdieja

Moški iz New Jerseyja, ki je med predavanjem v New Yorku zabodel in delno oslepil pisatelja Salmana Rushdieja, je po poročanju BBC obsojen na 25 let zapora. Gre za 27-letnega Hadija Matarja, ki je bil že prej spoznan za krivega poskusa umora in napada.

Sir Salman je imel avgusta 2022 na odru govor; takrat ga je napadalec večkrat zabodel v obraz in vrat. Napad je pisatelju povzročil slepoto na eno oko, poškodbo jeter in ohromljeno roko zaradi poškodbe živca na roki.

Napad se je zgodil 35 let po izidu Rushdiejeve kontroverzne knjige Satanovi stihi, zaradi katere je že dolgo prejemal smrtne grožnje, ker naj bi žalila preroka Mohameda.

Kdo je Hadi Matar?

Hadi Matar ob prihodu na sojenje. FOTO: Robert Frank/Reuters

Hadi Matar ima dvojno, ameriško in libanonsko državljanstvo, rojen je v Kaliforniji, vendar je odraščal v Fairviewu, New Jersey, navaja Wikipedia. Njegovi starši izhajajo iz vasice Yaroun v južnem Libanonu, kjer so podporniki Hezbolaha in iranske vlade. Po obisku očetovega doma v Libanonu leta 2018 naj bi Matar postajal vse bolj osamljen in osredotočen na islamsko vero. Njegovi zapisi v družbenih medijih so nakazovali podporo Islamski revolucionarni gardi in šiitskemu ekstremizmu.

Med sojenjem je Matar med drugim izrazil občudovanje do iranskega voditelja ajatole Homeinija, ki je leta 1989 izdal fatvo proti Rushdiju zaradi njegovega romana Satanovi stihi. Matar je dejal, da spoštuje ajatolo, vendar je zanikal, da bi bil napad motiviran s strani Irana ali Hezbolaha.

Po napadu je Matar ostal v ZDA, kjer je bil aretiran in obtožen poskusa umora, telesnih poškodb in terorizma. Obtožnica trdi, da je poskušal zagotoviti materialno podporo Hezbolahu, vendar brez konkretnih dokazil o povezavi z organizacijo.

Po napadu je Rushdie utrpel hude poškodbe. Napad je bil posnet in prikazan med sojenjem, kjer je Rushdie podrobno opisal svoje izkušnje.

Po mnenju tožilcev je napad predstavljal dejanje terorizma v imenu Hezbolaha, ki je povezan z iranskim režimom.