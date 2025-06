Gobice je skrivala tudi v špagete, da bi »otrokom zagotovila več zelenjave«

Danes se je končalo novo zaslišanje v že šest tednov dolgem sojenju Avstralki Erin Patterson, ki je 29. julija 2023 sorodnikom postregla smrtonosno govejo pečenko z zelenimi mušnicami. Obtožena je umora treh sorodnikov in poskusa umora četrtega.

Pattersonova že od začetka trdi, da je strupene gobe postregla nenamerno, čeprav so preiskovalci na njenem krožniku odkrili le sledi užitnega kukmaka, ne pa tudi mušnic, ki so se znašle na krožnikih gostov. Pattersonova je po smrti treh sorodnikov lagala policiji, prav tako se je poskusila znebiti dokazov – med drugim je odvrgla dehidrator hrane, v katerem je sušila gobe. To je po njenih besedah storila instinktivno v paniki.

Zaradi zastrupitve z zelenimi mušnicami sta umrla Don in Gail Patterson, tast in tašča obtožene, ter Gailina sestra Heather Wilkinson, medtem ko je njen mož Ian Wilkinson preživel, a je več tednov okreval v bolnišnici. Na kosilo je bil povabljen tudi odtujeni bivši mož obtožene Erin Patterson, a si je zadnji trenutek premislil in se kosila ni udeležil, navaja Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Tožilstvo je po poročanju BBC danes trdilo, da se je Pattersonova pretvarjala, da ima za povabilo gostov smiselni razlog. Sorodnike je namreč povabila na kosilo pod pretvezo, da se želi z njimi pogovoriti o diagnozi raka, ki pa ni bila resnična.

Pattersonova je v sporočilih, ki jih je poslala tašči, zapisala: »Po sestanku z zdravnikom zaradi moje diagnoze je veliko stvari, o katerih moram premisliti. Morda se lahko o tem pomenimo v živo.«

»Povabila sem jih kar tako, nisem jim navedla razloga,« je dejala obtožena.

Tožilci so jo danes zasliševali tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih je zapisala, da je v hrano skrivala gobe, da bi jih njeni otroci lažje pojedli. Na vprašanja tožilstva, če je gobice skrivala v hrano, ne da bi drugi to opazili, je Pattersonova pritrdila, a dodala, da je to delala zgolj lastnim otrokom, saj jim je tako »zagotovila več zelenjave«.

Dodala je, da je gobice skrivala tudi v špagete, lazanje, piškote in obare.

Obtožena je trdila, da je zelene mušnice nabrala ponesreči, kljub temu da so se znašle zgolj na krožnikih gostov, ne pa tudi na gostiteljičinem. Prav tako je navedla, da ji je nekaj ur po zaužitem obroku postalo slabo in da se je odpeljala v bolnišnico. Tam je bila »šokirana in zmedena«, ko so jo zdravniki vprašali, ali je morda zaužila zelene mušnice.

Na sojenju, o katerem so mnogi menili, da bo končano po največ štirih tednih, sta že na začetku spregovorila farmacevtka in strokovnjakinja za glive Christine McKenzie ter Matthew Sorell, doktor znanosti in strokovnjak za digitalno forenziko. McKenzijeva je na forumu iNaturalist opozorila na prisotnost smrtonosnih zelenih mušnic na območju 28 kilometrov od domovanja Pattersonove v Leongathu. Obtožena je lokacijo zelenih mušnic najverjetneje opazovala okoli tri mesece, preden je gobe nabrala in jih uporabila za usodno govejo pečenko.