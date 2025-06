Z zaračunavanjem prtljage letalske družbe do milijard evrov dobička

V ZDA so bila decembra pred senatnim odborom zaslišani direktorji letalskih družb, kjer so se soočili z očitki o »nepotrebnih dodatnih stroških«. Demokratski senator je pozval zvezno vlado, naj pregleda te stroške in po potrebi kaznuje letalske družbe. V Evropi je potrošniška organizacija Becu vložila pritožbo pri Evropski komisiji, saj meni, da so dodatni stroški za ročno prtljago v nasprotju s sodbo Sodišča EU iz leta 2014. Španija je štirim nizkocenovnikom izdala globe zaradi zaračunavanja prtljage.

Medtem ko številne evropske nizkocenovne družbe, kot so Ryanair, Easyjet in Wizzair, zaračunavajo tudi za ročno prtljago, se indijska letalska družba IndiGo odloča za drugačen pristop. Pieter Eibers, vodja IndiGo, pojasnjuje, da ne zaračunavajo stroškov za prijavo prtljage, saj želijo preprečiti dolge vrste in razprave o teži prtljage na vratih. To omogoča hitrejše obračanje letal, kar je ključnega pomena za njihovo poslovno strategijo.

Z vzponom nizkocenovnih letalskih prevoznikov, ki so začeli zaračunavati storitve, ki so bile prej vključene v ceno vozovnice, so se za potnike pojavili dodatni stroški. Leta 2006 je britanski nizkocenovni prevoznik FlyBe postal prvi na svetu, ki je uvedel stroške za prijavo prtljage. Potniki so morali plačati dva funta za vnaprej prijavljeno prtljago in štiri funte, če niso plačali vnaprej. Ta poteza je hitro postala standard med nizkocenovnimi prevozniki, ki so sledili FlyBejevemu zgledu.

Tradicionalni letalski prevozniki so se morali prilagoditi novi konkurenci. Leta 2008 je American Airlines postal prvi ameriški prevoznik, ki je uvedel stroške za prvo prijavljeno prtljago na domačih letih, kar je znašalo 15 dolarjev. Jay Sorensen iz ameriškega svetovalnega podjetja IdeaWorks za BBC pojasnjuje, da so se tradicionalni prevozniki počutili prisiljene v uvedbo teh stroškov, saj so nizkocenovni prevozniki predstavljali resno konkurenco.

Sčasoma so dodatni stroški postali pomemben vir prihodkov za letalske družbe. Samo ameriške letalske družbe so lani zaslužile 7,27 milijarde dolarjev iz stroškov za prijavo prtljage, kar je več kot leta 2019, ko so zaslužile 5,76 milijarde dolarjev. Trend naraščanja prihodkov iz dodatnih stroškov je privedel do povečane prodaje majhnih kovčkov, primernih za ročno prtljago, saj potniki poskušajo zmanjšati stroške.