Spet rekordna inflacija

Inflacija v ZDA je tudi marca podirala vse rekorde, v primerjavi z letom pred tem se je indeks cen življenjskih potrebščin povečal za 8,5 odstotka. To je največ od leta 1981.

Povečujejo se tudi ameriške plače, a povišice ne dosegajo cen energije in hrane, v letu pomembnih kongresnih volitev pa je rekordna inflacija uničujoča tudi za vladajočo demokratsko stranko. V Beli hiši že krivijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi njegove vojne v Ukrajini in res cene hitro naraščajo marsikje v svetu. Številni Američani pa dobro vedo, da so cene bencina skokovito naraščale že pred tem in za to krivijo napačno energetsko in drugo gospodarsko politiko sedanje administracije.

Del odgovornosti nosi hitro gospodarsko okrevanje, položaj pa bo poslabšal prihajajoči čas počitnic in potovanj. Američani ne ostajajo več doma zaradi pandemije novega koronavirusa in demokratski predsednik Joe Biden bo dovolil več dodatka etanola k bencinu, govorijo o petnajstih odstotkih. Položaj bo morda še zaostrila ameriška centralna banka Fed z verjetnim še večjim dvigom obrestnih mer, kot pa so načrtovali.

Pozitivna novica pa je majhno zmanjšanje inflacije v primerjavi s februarjem na 0,3 odstotka, saj se je z januarja na februar povečala za 0,5 odstotka. Po sprostitvi naftnih rezerv, ki jih je ukazal Biden, se je v začetku tedna na 4,10 dolarja na galono znižala tudi cena bencina in nekateri ekonomisti že pričakujejo, da se bo položaj začel počasi umirjati. Res pa številni strokovnjaki že prej niso pričakovali takšnega poslabšanja.