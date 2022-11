Splav kot pomembno volilno vprašanje, obtoževanje Trumpa

Ameriški republikanci so na tokratnih vmesnih volitvah za predstavniški dom, 35 senatnih sedežev in 36 guvernerskih dosegli nekaj lepih uspehov in še vedno se jim obeta večina v predstavniškem domu. Še vedno pa se kaže izenačena tekma za senat in v skupnem seštevku je šlo k republikancem precej manj kongresnih in guvernerskih sedežev od pričakovanih, kar krepi nezadovoljstvo zaradi vloge nekdanjega predsednika Donalda Trumpa v konservativni od obeh ameriških strank.

Nekdanji predsednik Donald Trump in njegova Melania med glasovanjem v Palm Beachu. FOTO: Eva Marie Uzcategui/AFP

Analitiki že izpostavljajo vprašanje umetne prekinitve nosečnosti kot jeziček na tehtnici vmesnih volitev. Večina predvolilnih javnomnenjskih raziskav je prenos pristojnosti zakonskega uravnavanja splava na raven zveznih držav kot skrb volivcev navajala kmalu za gospodarskimi vprašanji, ki z inflacijo in splošno draginjo težijo Američane, in republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham je predlagal neomejeno pravico do splava do petnajstega tedna nosečnosti. To bi bilo precej manj od časovno zelo neomejenih sodnih odločitev Roe proti Wadu in Planned Parenthood proti Caseyu, s katerima je obračunalo vrhovno sodišče, a še vedno več od številnih evropskih držav. Številna republikanska vodstva zveznih držav so se raje odločila za veliko večje omejitve.

Republikanci, ki so verjeli, da bodo gospodarske napake demokratskega predsednika Joeja Bidna in demokratskega kongresa prevladale nad družbenimi vprašanji, so še vedno dosegli lepe volilne uspehe. Nasmiha se jim večina v predstavniškem domu, floridski guverner Ron DeSantis je dosegel prepričljivo ponovno izvolitev, prav tako senator »sončne države« Marco Rubio. V Ohiu bo njegov kolega republikanec J. D. Vance, tako imenovanega rdečega cunamija po značilni republikanski barvi pa ne bo in vse več ameriških konservativcev za to obtožuje Trumpa.

Gllasovanje v newyorški srednji šoli Edward A. Reynolds West Side High School. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Še vedno najmogočnejši politik ameriških konservativcev je blagoslovil 300 kandidatov vmesnih volitev, nastopil na desetinah predvolilnih zborovanj ter pridobil milijone dolarjev, a se mu številne politične stave niso uresničile. V Pensilvaniji je nadobudni prvi muslimanski senator in upokojeni srčni kirurg Mehmet Oz izgubil proti demokratu Johnu Fettermanu, pa čeprav je ta pred kratkim doživel možgansko kap in tudi kazal njene posledice. V New Hampshiru je demokratka Maggie Hassan premagala Dona Bolduca, manj republikanskih kandidatov od pričakovanih je zmagalo tudi v številnih drugih tekmah. Nekatere še niso odločene, v republikanski stranki pa so se že začele razprave o slabi kvaliteti kandidatov, kot se je izrazil pogosta tarča Trumpovih napadov republikanski senatni voditelj Mitch McConnell.

(se nadaljuje)