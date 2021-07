Spogledovanje z rušenjem pravnih temeljev EU

V nadaljevanju preberite:

Že dolgo niso bile oči mednarodnih analitikov tako uprte v Varšavo, kakor te dni, ko poljsko ustavno sodišče odloča, ali so vsi členi pogodb EU v skladu s poljsko ustavo in ali lahko najvišje evropsko sodišče, katerega odločitve so zavezujoče za nacionalna sodišča, ukaže poljski vladi, naj zaustavi del njene pravosodne reforme, zaradi katerih so v Bruslju proti Varšavi sprožili postopke že leta 2017.