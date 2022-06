Spopad, ki mu ni videti konca

V nadaljevanju preberite:

Sto dni je že minilo, odkar je ruska vojska vdrla na ozemlje Ukrajine. Kakšni so zares dokončni cilji Kremlja, ki se je odločil »demilitarizirati« in »denacificirati« zahodno sosedo, ni jasno. A novice, da so ruskim medijem oblasti odsvetovale štetje dni poteka »posebne operacije«, priča, da vojna traja dlje, kakor so pričakovali v Moskvi. In da se bojijo, da se bodo ljudje začeli spraševati, kaj je Rusija sploh dosegla v dobrih treh mesecih vojskovanja.