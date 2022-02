Spopad okoli pogajanj

V nadaljevanju preberite:

Tako pozitivni kot negativni signali so konec današnjega dneva prihajali z nove vzhodne fronte. Po več dnevih usklajevanj so se v Belorusiji končno srečali ruski in ukrajinski pogajalci, hkrati pa je ruski predsednik Vladimir Putin zaradi »agresije« Nata izdal oboroženim silam ukaz, naj zagotovijo najvišjo stopnjo pripravljenosti obrambne, tudi jedrske oborožitve države.