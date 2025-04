Spopad za minimalno plačo 15 evrov na uro

V nadaljevanju preberite:

V SPD pričakujejo, da bo posebna komisija predlagala zvišanje minimalne plače z nekaj manj kot 13 na 15 evrov, in to s prihodnjim letom. To so v SPD volivcem tudi obljubljali. Če se to ne bo zgodilo, bodo predlagali zakonsko zvišanje. Toda v CDU nad tem niso navdušeni. Sporočili so, da politika ni poklicana za odločanje o minimalni plači, saj so prav zato vzpostavili posebno komisijo. Očitno se obeta spor med še »neporočenima« koalicijskima partnericama.