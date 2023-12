Spopad za z nafto bogati Essequibo lahko preraste v vojno

V nadaljevanju preberite:

V Venezueli bodo v nedeljo imeli posvetovalni referendum o tem, kaj državljani mislijo o ozemlju med rekama Orinoko in Essequibo, ki je sporno skoraj dve stoletji. Za Caracas je od nekdaj venezuelsko, za Georgetown pa gvajansko, ker je do dekolonizacije po spornem pariškem dogovoru pripadalo britanski kroni. Pozneje, leta 1970, so se Britanci strinjali s prehodnim obdobjem pogajanj. Ta teritorij, velik 160.000 kvadratnih kilometrov, skriva neznanska rudna bogastva, od nafte do zlata.