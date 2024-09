Srbija oborožuje izraelske prijatelje

V nadaljevanju preberite:

Izrael, ki ne priznava genocida v Srebrenici, je letos uvozil za več kot 23 milijonov evrov orožja oziroma streliva iz Srbije. Ko je Evropa uživala v utvari večnega miru, so srbski proizvajalci orožja in streliva nenehno delovali in po eksploziji povpraševanja po njihovih izdelkih ustvarjajo velikanske dobičke. Strelivo in orožje je za Srbijo že dolgo predvsem učinkovito zunanjepolitično orodje, je pojasnil srbski vojaški analitik Aleksandar Radić.

V Srbiji je ostala skoraj neopažena novica iz izraelskega dnevnega časopisa Harec, ki se je razpisal o naglem povečanju trgovine z orožjem med to balkansko državo in Izraelom. Potem ko so junija iz Organizacije združenih narodov pozvali države in proizvajalce orožja, naj ne prodajajo svojih izdelkov Izraelu, saj bi s tem lahko sodelovali pri »resnih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava ter tvegali vpletenost države v mednarodne zločine, vključno z možnostjo genocida«, je iz Srbije v Izrael julija poletelo pet tovornih letal, napolnjenih s smrtonosnim tovorom iz srbskih tovarn orožja oziroma streliva.