Pred protestom aretacije, študentje svarijo pred državljansko nepokorščino

Pred napovedanim protestom študentov, ki bo v soboto potekal v Beogradu, iz Srbije poročajo o aretacijah. Oblasti obtožujejo študente, da načrtujejo nasilje, ti pa so vladi dali čas do sobote zvečer, da razpiše predčasne parlamentarne volitve in izprazni park pred skupščino. V nasprotnem primeru so napovedali državljansko nepokorščino.

Po poročanju srbskih medijev so v tednu pred protestom v dveh akcijah v Srbiji prijeli skupno sedem ljudi – šest v sredo in enega študenta v ponedeljek.

Pripori

Po poročanju portala Radio Slobodna Evropa (RSE) so študenta beograjske univerze prijeli, ker naj bi v študentski skupini na aplikaciji WhatsApp objavil načrt za vdor v državne inštitucije med protestom. Zaradi suma poziva k nasilni zamenjavi ustavne ureditve je sedaj v hišnem priporu. Krivdo je zanikal.

Med šestimi, ki so jih prijeli v sredo, pa je danes višje sodišče v Beogradu za peterico odredilo 30-dnevni pripor zaradi suma načrtovanja nasilne spremembe oblasti v državi, za enega pa hišni pripor, poroča srbski portal televizije N1. Tudi oni so zanikali krivdo.

O aretacijah so poročali tudi pred doslej najbolj množičnim študentskim protestom v Beogradu 15. marca. Po podobnem scenariju kot takrat, je v sredo, nekaj ur po aretaciji šesterice, več provladnih televizij, kot so Pink, Happy in Informer, predvajalo posebno oddajo o njihovi aretaciji oziroma »razkrinkanju peklenskega načrta skrajnežev blokaderjev«, kot oblasti imenujejo študente protestnike.

FOTO: Voranc Vogel

V oddaji so po navedbah oblasti objavili material, ki naj bi dokazoval, da so na sobotnem protestu načrtovali nasilno spremembo oblasti z vdori v državne institucije in javno radiotelevizijo RTS. Televizijski voditelji in gosti v oddaji so po poročanju RSE aretirane označili za teroriste, ki so pripravljali kaos in želeli izzvati državljansko vojno.

Vučić: Treba je preprečiti nasilje

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob aretacijah dejal, da je pomembno, da preventivno preprečijo nasilje. Predsednica parlamenta Ana Brnabić pa je napovedala nove aretacije. Srbski notranji minister Ivica Dačić je medtem zanikal obtožbe o političnih aretacijah. Del javnosti namreč opozarja, da gre za zastraševanje pred sobotnim protestom.

Sobotni protest bo sicer še eden v vrsti protestov, ki jih organizirajo srbski študenti po zrušenju nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahteval 16 življenj. Študenti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker njihovih zahtev oblasti niso izpolnile, pa tudi predčasne parlamentarne volitve. Njihovi protesti so medtem dobili široko podporo in prerasli v izražanje nezadovoljstva družbe z vladavino prava in sistemsko korupcijo v državi.

Pred sobotnim protestom pa študenti od oblasti prvič ob ultimatu zahtevajo izpolnitev svojih zahtev. Zahtevajo razpis predčasnih parlamentarnih volitev in izpraznitev Pionirskega parka pred skupščino. V tem javnem parku so že več kot tri mesece nasprotniki študentskih blokad fakultet. Sami sebe imenujejo študenti, ki se želijo učiti, uživajo pa podporo oblasti.